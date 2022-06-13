Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, 7'den 77'ye her kesimin yoğun ilgisini çeken Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılan Kadriye Diken ile gerçekleştirilen söyleşinin videosunu paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da yaşayan Diken, 55 yaşında, 6 çocuk ve 6 torun sahibi.

Geçen yıl, bu yıl olduğu gibi Zerzevan Kalesi'ndeki Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak isteyen Diken, kuraya katıldı fakat her 2 yılda da kura kendisine çıkmadı. Diken, bu sene öğretmen kızına kura çıkınca Zerzevan'a giderek, çocukluktan gelen uzay merakını gidermeyi hedefledi.

İçindeki öğrenme azmini yitirmeyerek etkinlik sırasında kızıyla gökyüzü gözlemi yapan Diken, 4 gün süren etkinlikte atölyelere de katılmayı ihmal etmedi.

Diken, torunlarına götürmek için TÜBİTAK UZAY standında TÜRKSAT 6A maketi, TÜBİTAK SAGE standında da roket maketi yaptı.

"Çocuğun kafasında bir ışık parlar, ufku açılır"

Bakan Varank'ın paylaşımında yer alan söyleşide Diken, kendi uzay yolculuğundan bahsederek, büyükten küçüğe herkese mesaj verdi.

Diken, etkinlikte 2 maket yaptığını belirterek, "Torunuma hediye edeceğim. Beyinde bir şey uyansın. Niye? 'Babaannem, anneannem bunu yapmışsa ben de yapabilirim.' desin çocuklar. Çocuğun kafasında bir ışık parlar, ufku açılır. Gerekirse kırsın ama tekrar yapsın" açıklamasını yaptı.

Eskiden damlarda yatarken gökyüzünü ve yıldızları gözlemlediğini anlatan Diken, "Küçükken merak ediyordum. Nasıl çıkacağız gökyüzüne? Merdivenle mi çıkacağız? Niye bu yıldız büyük, niye bu küçük? Diyordum ki Ay'a niye çamur atmışlar? Niye millet Ay'a çıktı biz yerimizde sayıyoruz? Neyimiz eksik? Biz herkesten daha iyi oluruz gökyüzünde." dedi.

Diken, geçen yılki etkinliğe çocuklarının gittiğini ama çok istemesine rağmen kendisinin katılamadığını belirterek, bu yıl da kuranın kendisine değil öğretmen olan kızına çıktığını söyledi.

"Etkinliğe bayıldım"

Diken, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bayıldım etkinliğe. Çocuklarımız, gençlerimiz gitsinler. Anneler ve öğretmenlere çok görev düşüyor." diye konuştu.

Diken, Van'daki etkinliğe de gideceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir daha burayı nasıl göreceğiz? Ay'a, yıldızlara, gezegenlere baktık. Komşularım diyordu, 'Kadriye okusaydın profesör olurdun.' Ay'ı gördüm. Çamur değildi. Van'a da gideceğiz. Böyle yerlerde insanın ufku daha da açılıyor. Evde otursan böyle olur muydu? Seneye buraya herkesin gelmesini isterim. Sonra Van'a da gelmek isteyen buyursun gelsin."

6 bini aşkın gökyüzü meraklısı Zerzevan’da gökyüzü gözlem etkinliklerine katıldı.