Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iş yerine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada 18 parça halinde 9,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.F, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
İstanbul'da ATM yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz