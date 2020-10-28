Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 27 Ekim'de zanlının ikametinde adli arama gerçekleştirilmiştir. İcra edilen arama neticesinde 650 kilogram toz esrar, 82 kilogram kubar esrar, 3 av tüfeği, silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine vatandaşların desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız süreceği kaydedildi.