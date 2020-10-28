İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş şubeleri ekipleri ile özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Larissa''nın da kullanıldığı operasyonda ev ve araçlarda arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.