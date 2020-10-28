Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Sıraç Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları incelemede üzeri brandayla örtülmüş bir kuyu ve burayı aydınlatan seyyar bir kablo olduğunu tespit etti.

Ekipler, seyyar elektrik kablosunu takip ederek kuyuya yakın bir bölgede çadırda saklanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda jeneratör, hilti, makara, askılı emniyet kemeri, balyoz, çekiç, kürek, kazma, çapa, keser, testere, seyyar lamba, 300 metre seyyar kablo, çizme ve kova ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptıklarını ifadelerinde itiraf eden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.