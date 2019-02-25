Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine E.Ö.'nün kullandığı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.
Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32'si Afganistan, 12'si Pakistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA