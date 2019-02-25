Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen yıl Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 715 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bu süre içerisinde terör örgütünden kaçan 18 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, terör soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan 547 şüpheliden 160'ı adli makamlarca tutuklandı.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan sözde "üst düzey" sorumlular "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden ile "gri" kategoride aranan "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir, "Hamza" kod adlı "Ahmet Taşçı ve Sabri Kartal da bulunuyor.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Çok şükür bir huzur ve güven ortamı var. Artık ilimiz güzelliklerle anılıyor. Toplumumuzu, bizleri üzecek çok şükür terör olayı ya da güvenlik olayı meydana gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA