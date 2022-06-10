Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremden 5 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 09.07'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,8, derinliği 16,45 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgede artçı sarsıntılar meydana geliyor.

"Ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını söyledi:

"Ekiplerimiz olay anından hemen sonra ilgili bölgede çalışmaya başladı. Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor."