Ağaç kesmek için babası ve amcası ile Akçakoca Yaylası'na giden Serkan Gürel'in kullandığı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak toprak zemine çarptı.

İddiaya göre, araçta bulunan tüfek çarpmanın etkisiyle ateş aldı ve sürücü Serkan Gürel göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve amca gözaltına alındı

Gürel'in cesedi, incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın kasıtlı ya da kazara olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, alkollü olduğu tespit edilen baba ve amcayı gözaltına aldı.