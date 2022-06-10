Tanju K. idaresindeki otomobil, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

Kaldırımdaki telefon panosuna ve reklam tabelasına çarpan araç daha sonra da park halindeki bir otomobile çarptı.

Tanju K., hurdaya dönen otomobilinden yara almadan çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye önlem amaçlı sağlık kontrolü yapıldı.

Kaza nedeniyle etrafa savrulan otomobillere ait parçalar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.