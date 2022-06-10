Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 07:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil telefon panosuna, reklam tabelasına ve park halindeki bir araca çarptı. Sürücü, hurdaya dönen otomobilinden yara almadan çıktı.
Tanju K. idaresindeki otomobil, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıktı.
Kaldırımdaki telefon panosuna ve reklam tabelasına çarpan araç daha sonra da park halindeki bir otomobile çarptı.
Tanju K., hurdaya dönen otomobilinden yara almadan çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye önlem amaçlı sağlık kontrolü yapıldı.
Kaza nedeniyle etrafa savrulan otomobillere ait parçalar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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