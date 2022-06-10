Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 05:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Sosyal medya üzerinde depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği belirtildi.
Etiketler: Deprem
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