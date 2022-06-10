Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 02:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yakalanan 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da yakalanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 221 kişi İstanbul’da yakalandı.
Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, otobüslerle İstanbul Havalimanı’na götürüldü.
Jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilerek uçağa bindirilen kaçak göçmenler, Afganistan’a ait uçakla Kabil'e gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul
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