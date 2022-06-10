Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangına giden itfaiye aracı devrildi. 2 itfaiye eri yaralandı.
Güvercinlik Mahallesi'nde bir otelde çıkan yangına müdahaleye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıktı.
Güvercinlik-Mumcular Kavşağı'nda devrilen araçtaki iki itfaiye eri yaralandı.
Hafif yaralanan şoför, kaza yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken diğer yaralı, kontrol amacıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.
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