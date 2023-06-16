Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgilere göre 4,1 büyüklüğünde deprem Van Gölü merkezinde meydana geldi.
Saat 12.54'te yaşanan sarsıntı, yerin 7 kilometre altında kaydedildi.
Henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Van Gölü - [03.15 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-06-16
Saat:12:54:53 TSİ
Enlem:38.67 N
Boylam:43.154 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/N0AV5h3PFP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi