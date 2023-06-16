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Türkiye
TRT Haber 16.06.2023 13:01

Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Van Gölü'nde saat 12.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgilere göre 4,1 büyüklüğünde deprem Van Gölü merkezinde meydana geldi.

Saat 12.54'te yaşanan sarsıntı, yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

Henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.


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