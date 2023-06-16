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Türkiye
TRT Haber 16.06.2023 12:24

AFAD'dan deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası

AFAD, Kurban Bayramı vesilesiyle depremzedelere ulaştırılmak üzere kurban bağışı kampanyası başlatıldığını duyurdu. Kurban bedellerinin 26 Haziran'a kadar yatırılması gerekiyor.

AFAD'dan deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedeler için kurban bağışı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan iş birliği sonucunda, hayırseverler adına kurban kesilecek ve deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak. Kurbanın kesildiğine dair belgeler de hayırseverlere gönderilecek.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin kurban bedelini 26 Haziran'a kadar AFAD Kurban Bağış Hesapları'na yatırması gerekiyor.

Yurtiçi ve yurtdışından gönderilecek kurban bedeli ise 5 bin 950 lira.

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