AFAD'dan deprem bölgesi için kurban bağışı kampanyası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedeler için kurban bağışı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan iş birliği sonucunda, hayırseverler adına kurban kesilecek ve deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak. Kurbanın kesildiğine dair belgeler de hayırseverlere gönderilecek.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin kurban bedelini 26 Haziran'a kadar AFAD Kurban Bağış Hesapları'na yatırması gerekiyor.

Yurtiçi ve yurtdışından gönderilecek kurban bedeli ise 5 bin 950 lira.