İç sulardaki av yasağı sona erdi

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında iç sularda sazan, yayın, sudak, bıyıklı balık, tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Yasağın 16 Haziran itibarıyla sona erdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında çevreye ve canlılara olan zararlarından dolayı amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, sazangiller için kişi başı 5 olan olta sayısını aşmaması, 5/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmesi ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye saygılı olmaları, ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir. Bununla birlikte 16 Haziran itibarıyla Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır."