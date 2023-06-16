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Türkiye
AA 16.06.2023 12:29

Ankara'da böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da iki vatandaşın böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını açıkladı.

Ankara'da böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre sabah 07.33'te Keçiören ilçesinde ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.

Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alınırken iki kişi hayatını kaybetti.

Olay sonrası söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alındı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeni Turan İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aynı apartmanda yaşayan bazı kişilerin zehirlendiğine ilişkin iddiaların hatırlatıldığı Şahin, "Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef iki vatandaşımız eks, biri ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler" dedi.

Ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şahin, "Asıl kesin sebep, teknik çalışma, adli çalışmalar bittikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bir daha böyle hadiselerin yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Şahin, olaydan etkilenenlerin uyruğuna ilişkin soruya ise, "Türk vatandaşı, şu anda bana gelen bilgiler Türk vatandaşı" şeklinde yanıt verdi.

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Ankara Ankara Valiliği
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