Van'da emniyet ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki binanın zemin katında arama yaptı.

Aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Hacıbekir Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen metruk yapı, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.