Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Edremit ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Magnum" ile yapılan aramalarda 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.