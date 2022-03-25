Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Edremit ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Magnum" ile yapılan aramalarda 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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