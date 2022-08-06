Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 3 kilo 172 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve 6. Hudut Tugay komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçe kırsalına düzenledikleri operasyonda şüpheli Z.M'nin çantasında arama gerçekleştirdi.
Çantasında 3 paket halinde 3 kilo 172 gram kokain ele geçirilen Z.M, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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