1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar temmuz ayı yağış ortalaması metrekareye 15,6 kilo olarak hesaplandı. Geçen yıl temmuzda metrekareye 19 kilo yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 8,5 kilo oldu.

Türkiye genelinde temmuz yağışları, ortalamanın ve geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 55 azalış gözlendi.

Yağışlar tüm bölgelerde normallerine göre azalma gösterdi. En fazla azalma yüzde 82 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde oldu.

Yağışlar, Ankara, Çankırı, Giresun, Balıkesir, Çanakkale çevreleri, Mersin ve Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artarken, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde, Akdeniz Bölgesi'nin doğu ve batı, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde ve Kırklareli, Tekirdağ, Karaman ve Mersin çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.

En fazla yağış Ordu'da, en az yağış Hatay'da

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 74,8 kilo Ordu'da, en az yağış metrekareye 0,1 kilo ile Hatay'da kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 3,2 gün olarak hesaplanırken, temmuzda Türkiye genelinde ortalama 3,1 gün olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Doğu Karadeniz sahil kesiminde 10 günün üzerinde yağış görülürken, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa'nın batı kesimleri ile Mardin, Elazığ, Şırnak, Batman, Gaziantep çevrelerinde ise yağış görülmedi.