Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kaçakçılıkla mücadele sürüyor: İki ayda 106 şüpheli yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı.
Van'da Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 1 Haziran-31 Temmuz'da düzenlenen 72 operasyonda 106 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda 12 bin 438 paket bandrolsüz sigara, 21 litre alkol ve 477 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Etiketler: Van Kaçakçılık
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