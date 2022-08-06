Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peyniri, 31 Aralık 2018 yılında, Van Kahvaltısı ise 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) tescillendi.

Van'ın otlu peynirinin stantart üretime kavuşması, yurt dışında pazarlanması ve tescillenmesi için kadın girişimci Rezzan ve kızı İrem Bayram çalışma başlattı.

Van'ın Başkale ilçesindeki yaylalarda getirilen sütler, üretim merkezinde analizleri yapıldıktan sonra üretim merkezindeki cihazlarda çeşitli aşamalarda geçirilip otlu peynir yapılıyor.

''Önümüzdeki yıl günlük bir ton peynir olarak planlıyoruz''

Anne ve kızı, 2 ay önce başladıkları ilk AR-GE çalışmasında günlük yaklaşık 120 kilo otlu peynir üretimi yapılıyor. Önümüzdeki yıl yapılacak olan seri üretimle birlikte günlük ortalama 1 ton otlu peynir üretimi yapılacağı belirtildi.

İş Kadını İrem Bayram, 2019 yılından beri ailece evde otlu peynirin AR-GE çalışması yaptıklarını belirtti. Bu yıl İŞGEM'de hizmete açtıkları üretim merkezinde AR-GE çalaşmlarına devam ettiklerini söyleyen Bayram, ''Bir taraftan da peynirimizin uluslararası pazarda da yer edinebilmesi için bir çok farklı sertifikayı almak üzere çalışıyoruz. Van otlu peynirimizi dünyanın her sofrasında görmek üzere tat, hijyen, belli alanlarda stardarnize edilmiş doğru paketlenmiş olarak dünya ülkelerinin raflarında görmeyi başaracağımıza inanıyorum. Şu an günlük yaklaşık 400 litre süt ile çalışıyoruz ve bu sütle 100-120 kilo peynir üretimi yapıyoruz. Bunu önümüzdeki yıl günlük bir ton peynir olarak planlıyoruz. Bu yılın sonunda aslında bir de 'tadım günü' yapıp üretmiş olduğumuz farkı çeşit peynirleri, peynir meraklılarına ilimizde ben gerçekten otlu peynirden çok iyi anlarım' diyene ve dünyadaki peynirseverlere de bir tadım günü yapıp, ondan sonrası da en çok beğenilen ürünlerimizi de seneye piyasaya sunmayı planlıyoruz ''dedi.

''Peyniri tadan herkesten çok güzel tepkiler alıyoruz''

Bu işi annesiyle birlikte yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Bayram,''Bu işin mimarı ve geminin kaptanı annem. Ülkemiz ve Vanımız için o kadar güzel bir proje ki; biz aile olarak her aşamasında burada onun yanında ve süreçte de olmak istiyoruz. Bu konuda da keyif alıyoruz. Çünkü her gün bir adım daha Van otlu peynirimizi markalaştırmak, kimlik kazandırmak ve dünyanın farklı ülkelerinde farklı sofralarda görme hayalimize de yaklaştığımızı görüyoruz. Peyniri tadan herkesten çok güzel tepkiler alıyoruz. Bununla beraber bir kaç tane oynama da yaptık. Otlu peynirin içinde kullandığımız tuz, bizim dışımızda sadece sağlık sektöründe serum üretiminde kullanılıyor. 2 bin üzerinde yaylalardaki koyunlarda sağılan sütle bunun üretemini yapıyoruz'' diye konuştu.

''Peynirimizin uluslararası ticarete dönüşmesi için bir emek veriyoruz''

Projenin mimarı Rezzan Bayram ise, Van'ın meşhur otlu peynirinin uluslararası standartlara gelmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Otlu peynirin kent için önemli bir değer olduğunu belirten Bayram şunları söyledi:

''Böyle güzel bir peynirimiz ile gurur duyuyoruz. Biz bunu farklı aşamalarda ele alarak , otlu peynirimize kimlik kazandırma, sonrasında gerekli tüm izin ve belgelerin alınması için Türkiye ve Uluslararasındaki gıda tüzüğüne uygun bir şekilde üreterek,ülke sınırlarından dünya sınırlarına geçirmek için bir çalışma yütürüyoruz. Bu yıl AR-GE çalışması yaptık. burada yaptığımız deneme çalışmalarını şu an için geliştirerek ilerletiyoruz. Önümüzdeki yıl bu peynirimizi uluslararası satışa hazır hale getirmek için gereken koşulları oluşturmaya çalışıyoruz. Otlu peynirin özelliği toprak altında saklanarak olgunlaşma süreci tamamlanması bekleniyor. Biz doğa koşullarına ilaveten bir de yapay koşullar, yani soğuk hava depolarında aynı düzeyde, aynı ısıyı ayarladığımızda nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı merak ettik. Sonuçtan da şöyle bir izlenim elde ettik. Hiç kimse aradaki farkı göremedi. Burada öğrendikerimizi burada yerel üretim yapan ev hanımlarına da pratikte anlatıyoruz. Peynirimizin uluslararası ticarete dönüşmesi için bir emek veriyoruz. Önümüzdeki yıl seri üretime geçeceğiz''