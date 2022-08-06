Kadıköy'de iddiaya göre, Yasin Güngör yönetimindeki tır, Haydarpaşa’dan Mersin’e doğru yola çıktı. Navigasyon yardımıyla hareket eden şoförün aracı Bahariye Caddesi’nde geldiğinde ara sokakta sıkıştı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tırı kurtarmak için seferber oldu. Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı. Saatler süren çalışmalar sonucu tır kurtarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise tramvay yoluna giren şoföre 196 lira ceza uyguladı.