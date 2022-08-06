Sıcak iklimi seven, nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum), Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde temmuz, ağustos ve ekim aylarında doğal şekilde yetişiyor.

Kum zambaklarını ticari kazanç amacıyla sökenlere ise 77 bin lira ile 120 bin lira arasında para cezası kesiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında zambakların yetiştiği alanlara ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelalarının asılması ve vatandaşlara bilinçlendirici uyarılar yapılması sayesinde zambakların doğal alanlarında çoğalması sağlandı.

Alaçam sakini Samet Atasoy, Geyikkoşan sahilinde birkaç yıldan beri kum zambaklarının çoğaldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin kum zambaklarını korumaya yönelik çalışmalarının olduğunu ve bu adımların işe yaradığını dile getiren Atasoy, "Temmuz ayı sonu ve ekim ayı ortasına kadar sahilimiz güzelleşiyor" dedi.

Geyikkoşan sahilinin büyük bir sahil olduğunu ve kum zambaklarının da turizm açısından bölgeye katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Samet Atasoy, "İlçemiz hem yeşilliği hem de denizi ve kum zambağıyla insanların artık rahat rahat gelebileceği, denize girebileceği, hafta sonları piknik yapabileceği güzel bir alan oldu." diye konuştu.

"İlçemizde çiçek bahçesi gibi doğal zambak bahçesi var"

Sadık Emre Bolat da Alaçam sahilinde kum zambaklarının bolca bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz senelerde daha az vardı. Vatandaşlar biraz daha dikkat gösteriyorlar bu yüzden daha fazla yetişmeye başladı. İlçemizde çiçek bahçesi gibi doğal zambak bahçesi var" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Fatih Yıldız ise Alaçam Geyikkoşan ve Tekkeköy Costal sahilinde yetişen kum zambaklarına çok önem verdiklerini ve koruma çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Zambakları korumak için geçen yıl astıkları bilgilendirme tabelalarının işe yaradığını belirten Yıldız, zambak sayısında çoğalma olduğunu sözlerine ekledi.