Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kazaya davetiye: Scootera 6 kişi bindiler
Antalya'da tek kişilik scootera 6 kişi birlikte bindi. O anlar yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir grup genç kiraladıkları scootera 6 kişi bindi. Scooter üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı.
Konyaaltı Sahili'nde yoldan scooterla düşmeden inen gençleri çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.
Scooter trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor.
Etiketler: Antalya Elektrikli Araç
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