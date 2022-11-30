Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 20 araç trafikten men edildi
Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 20 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 22-29 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.
Uygulamalar sırasında 8 bin 704 aracın kontrol edildiği kentte, 871 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 20 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 252 okul servisini denetleyen ekipler 12 araç ve sürücüye ceza verdi.
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