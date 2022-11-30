Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mahfuz Erdoğmuş yönetimindeki kamyonet, Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Erdoğmuş araç içerisinde sıkışırken, kamyonette bulunan Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kamyonette sıkışan Mahfuz Erdoğmuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.