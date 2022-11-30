Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da bariyerlere çarpan kurye hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kamyonunun dorsesinden dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybeden kurye bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.
Trafikte ilerleyen bir kamyonun dorsesinden yola şeker pancarı küspesi döküldü. Yoldaki maddeleri fark edemeyen motosikletli kurye sürücüsü, aracın hakimiyetini kaybetti.
31 yaşındaki kurye, kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda sürücü ve motor yola savruldu.
Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Önal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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