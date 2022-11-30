Trafikte ilerleyen bir kamyonun dorsesinden yola şeker pancarı küspesi döküldü. Yoldaki maddeleri fark edemeyen motosikletli kurye sürücüsü, aracın hakimiyetini kaybetti.

31 yaşındaki kurye, kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda sürücü ve motor yola savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Önal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.