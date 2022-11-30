Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mehmet Keçeli Caddesi'nde Hasan Akdeniz'e ait otomobil, garajda park halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Araçtan yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, Karakeçili Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kırıkkale
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