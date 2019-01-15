Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 14 Ocak 2019 günü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan kuru fasulye yüklü tırın dorsesinde yapılan aramada, çuvallar içerisine zulalanmış toplan 175 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Açıklamada, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber