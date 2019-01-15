Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,3 puan yükselerek yüzde 11,6 oldu.

İşsizlik oranı Ekim 2018'de bir önceki aya göre 0,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 22,3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,4 puan artışla yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9

Kaynak: AA