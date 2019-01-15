Türkiye

Adana'da otomobil nehre devrildi

15 Ocak 2019 Salı 09:56 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 10:44

Adana'da kontrolden çıkan otomobil Seyhan Nehri'ne devrildi. Otomobildeki iki kişiden biri kurtulurken, suda kaybolduğu belirtilen sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Hakan Çörten idaresindeki otomobil merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda "Amerikan Adası" olarak adlandırılan bölge içerisinde kontrolden çıkarak Seyhan Nehri'ne düştü. Düşen otomobilde yolcu konumunda bulunan Emre Çörten kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp sürücü Hakan Çörten’in suda kaldığını belirterek çevreden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulduğu belirlenen Emre Çörten’i kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis ekiplerinin nehirdeki arama çalışmalarında araç bulurken, Hakan Çörten'e ise rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA

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