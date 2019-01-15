- FETÖ şüphelisi 50 kişi hakkında yakalama kararı
- FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA