Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA