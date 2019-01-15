İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014'te proje başlatıldı.

Proje kapsamında Çanakkale'deki çalışmalara 2016'da start verildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki proje kapsamında 2016'da, Bozcaada ve Gökçeada çevresinde 13 noktada taranan 408 bin 200 metrekare deniz alanında 3 bin metrekare, 2017'de, Çanakkale Boğazı'nda 12 noktada taranan 56 bin 500 metrekare alanda 11 bin metrekare, 2018'de ise Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 12 lokasyonda taranan 20 bin metrekare alanda 3 bin 750 metrekare hayalet ağ temizlendi.

Bölgede 2 yıllık sürede 484 bin 700 metrekare taralı alanda, 17 bin 550 metrekare hayalet ağ dipten çıkarılıp bertaraf edildi.

Kaynak: AA