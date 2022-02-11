İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan arananlara yönelik Van merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Farklı adreslerde gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si kamu personeli 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5 zanlı da adli kontrol şartıyla salıverildi.