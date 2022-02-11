Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan arananlara yönelik Van merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
Farklı adreslerde gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si kamu personeli 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5 zanlı da adli kontrol şartıyla salıverildi.
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