Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 19:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre Bodrum'a bağlı Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
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