Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba yöneticilik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.