Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 55 kilo uyuşturucu yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan İran plakalı tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin ele geçirildi. Tır şoförü gözaltına alındı.
İran'dan Türkiye'ye gelen F.S. idaresindeki tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X-Ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.
Tırın dorsesinin alt kısmındaki şüpheli yoğunluğun fark edilmesi üzerine araç arama hangarına çekildi.
"Bulut" ve "İndex" isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki verdiği dorsenin tabanını söken ekipler, 143 paket içerisinde 55 kilo 588 gram eroin ele geçirdi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araca el koyan ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.
Etiketler: Ağrı Uyuşturucu Narkotik
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