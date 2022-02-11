Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da arızalanan helikopter sahile acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA]
Antalya Bisiklet Turu'nu görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu.
Antalya'da arıza yapan bir helikopter Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Sena Ünal aktardı.https://t.co/QfFmfg114D pic.twitter.com/IgcdbhLAWo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2022
Pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Antalya
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