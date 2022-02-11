Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kavga Mardin
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