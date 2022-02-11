Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde 90 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 55 fişek ele geçirildi.
Gözaltınan alınan 6 kişinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Narkotik Uyuşturucu
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