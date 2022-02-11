Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı
Kocaeli Gebze'de bulunan Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli 5 sağlık çalışanını darbettikleri gerekçesiyle 2 hasta yakını tutuklandı. Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
İlçede 8 Şubat'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye getirildi.
Hasta yakınları, yaralıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarıyla tartıştı.
Olayda, 3 hemşire, 1 veri girişi görevlisi ile 1 güvenlik personeli darbedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık personeline yönelik "kasten yaralama" olayına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Sağlık Çalışanları Trafik
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