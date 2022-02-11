Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
120 metrelik tır 38 günde Habur'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'dan yola çıkan 120 metrelik tır, 38 gün sonra Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na vardı.
İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan 6 metre genişliğinde, 120 metre uzunluğundaki tır, güvenlik önlemleri altında yaklaşık 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yaptı.
Termik santral parçası yüklü tıra 5 araç eşlik ediyor. Yolda oluşabilecek sorunlar için tırın yanında vinç de hazır bulunuyor.
15 gün sonra Süleymaniye'ye ulaşacak
Karayolu ekiplerinin kontrollü geçişiyle Habur Sınır Kapısı yakınında duran tırdan bazı parçaların sökülmesine başlandı.
İşlemin tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek tırın, 15 gün sonra Irak'ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor.
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