İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan 6 metre genişliğinde, 120 metre uzunluğundaki tır, güvenlik önlemleri altında yaklaşık 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yaptı.

Termik santral parçası yüklü tıra 5 araç eşlik ediyor. Yolda oluşabilecek sorunlar için tırın yanında vinç de hazır bulunuyor.

15 gün sonra Süleymaniye'ye ulaşacak

Karayolu ekiplerinin kontrollü geçişiyle Habur Sınır Kapısı yakınında duran tırdan bazı parçaların sökülmesine başlandı.

İşlemin tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek tırın, 15 gün sonra Irak'ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor.