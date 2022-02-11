Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 6 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, avukatlardan N.Y., B.B.E., A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Göz altındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.