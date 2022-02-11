Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 5 avukat gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 6 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, avukatlardan N.Y., B.B.E., A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Göz altındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır FETÖ Terörle Mücadele
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