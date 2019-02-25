Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin gizli askeri yapılanması, gizli sorumluların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş'ta aralarında 9'u muvazzaf, 2'si kamudan ihraç edilen bir öğretmen, bir eczacının da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA