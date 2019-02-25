Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Gezi olaylarının nasıl planlandığı, kimler tarafından organize edildiği ve buna ilişkin yapılan tespitlere yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 657 sayfalık iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

İddianamede, Gezi Parkı olaylarının başladığı ilk tarihlerde gösterici grubunun önünde polisle tartışan bazı kişilerin taktığı kasklarda ve giydikleri tişörtlerde ''#OCCUPYTURKEY'' yazısının yer aldığı belirtilerek, ''Gösterilerin temel olarak örgütlendiği alan olan Twitter'da en çok kullanılan etiketlerden birisi ''#OCCUPYTURKEY''dir. Söz konusu hashtag 28 Mayıs 2013 günü başlatılmış ve hashtag altında toplam 500 bin civarında tweet atılmıştır. Türkiye ve dünya gündemi Twitter listesinde ise günler boyunca en üstte ''Direngeziparkı'' hashtag'i bulunmaktadır. Facebook'ta ise ''OCCUPYTURKEY'' adlı sayfa, bu kalkışma hakkında en hızlı bilgilerin paylaşıldığı, güncel gelişmelerin aktarıldığı sayfa oluşmuştur. Kalkışmanın gidişatının yönlendirildiği sayfaya bir iki gün içerisinde on binlerce üye kaydolmuştur.'' denildi.

Gezi kalkışmasının başından itibaren en etkili parçası olan ''OCCUPYTURKEY'' sayfasının tam adresine bakıldığında ''facebook.com/DirenAnadolu'' ibaresinin çıktığı anlatılan iddianamede, söz konusu sayfa Aralık 2012'de kurulduğunda ''DirenAnadolu'' bağlantı adını seçtiği, ''livestream'' adlı video-yayın sitesindeki hesaplarının adının da ''Revoltİstanbul'' olduğuna dikkat çekilerek, sayfaların ilk kurulduğunda ''diren'' sözünün belirlendiği, Türkiye'de ve dış dünyada en çok kullanılan ''DirenGeziParkı'' hashtag'inin de buradan çıktığı vurgulandı.

2011'deki ''Ayaklanİstanbul'' ve ODTÜ eylemleri

''OCCUPYTURKEY'' sayfasının, ODTÜ'de 18 Aralık 2012 tarihinde başlayan ve günlerce süren öğrenci eylemleri sırasında kurulduğu, o tarihteki paylaşımlara bakıldığında söz konusu grubun ODTÜ'ye destek eylemlerine de yön vermeye çalıştığının gözlemlendiği anlatılan iddianamede, ''Grubun ODTÜ olaylarına karşı gelişen tepkilerle de bir halk hareketi oluşturmayı düşündükleri ve sayfayı o dönemde açtıkları değerlendirilmiştir. Ülkemizde 2012 yılı içerisinde OTPOR/CANVAS denetiminde, şüphelilerin oluşturduğu kolektif yapı tarafından bir halk hareketi için defalarca nabız yoklanmıştır.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede ''OCCUPYTURKEY'' Facebook sayfası Aralık 2012 tarihinde kurulmadan önce Ekim 2011'de ''Ayaklanİstanbul/Occupy İstanbul'' adıyla başka bir sayfa daha oluşturulduğu bildirilerek, sayfa üyelerinin bu tarihten itibaren çeşitli aralıklarla ''Revolt İstanbul'' (Ayaklan İstanbul) eylemleri düzenlendiği kaydedildi.

Gezi olayları ile Sırp örgütü OTPOR/CANVAS bağlantısına değinilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

''OTPOR/CANVAS'ın ülkemize uygulamayı planladığı senaryonun aktörleri; genel olarak kamuoyunda muhalif kimlikleri ile tanınan sanatçılar, reklamcılar, ajans sahipleri-çalışanları ile sosyal medya ve bilişim uzmanlarıdır. Söz konusu şahısların OTPOR lideri İvan Marovic isimli ve Sırp uyruklu şahsın öncülük ettiği bir grup tarafından eğitildiği, kalkışma öncesinde farklı mecralarda çeşitli oyun, etkinlik ve eylemlerle prova yaptıkları ve Gezi kalkışmasının ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde oldukları görülmüştür.

Ülkemizde gerçekleşen kalkışmada ön plana çıkan şahıslar ile farklı ülkelerde meydana gelen olayları organize ettikleri bilinen OTPOR/CANVAS eğitmenleri arasında irtibat olduğu tespit edilmiş olup, bu bağlamda OTPOR yöneticilerden İvan Maroviç'in 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunduğu, devam eden süreçte şahsın Mısır ülkesinde olduğu sırada Gezi Parkı eylemlerinde ön planda bulunan şüpheli Mehmet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de bulundukları anlaşılmıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Osman Kavala'nın da yaklaşık 25 günlük süreç içerisinde önce Belçika, ardından Almanya, ardından da Amerika ve sonrasında da yeniden Almanya'da olduğu tespit edilmiştir.

Dolasıyla şahısların Kahire'de bulundukları bu dönemde, OTPOR yöneticisi İvan Maroviç'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları, yine Mehmet Osman Kavala'nın ise bahsi geçen seyahatleri ile kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili yapılan araştırmalarda OTPOR/CANVAS eğitmenlerinden İvan Marovic, Slobodan Djinovic, Breza Race, Krstic Bojana Markoviç, Sikman Sinisa adlı şahısların ülkemize giriş-çıkış yaptıkları anlaşılmıştır.''

"OTPOR/CANVAS yöneticilerinin Türkiye giriş-çıkış tarihleri dikkat çekici"

OTPOR lideri Maroviç'in Türkiye'de bulunduğu tarihlerde, Sırbistan uyruklu Dijana Buckovic ve Andelka Glisic adlı kişilerin de Türkiye'ye seyahat ettiğine dikkat çekilen iddianamede, OTPOR/CANVAS'ın kurucularından olan Srda Popovic ile Slobodan Djinovic'in hareketin aktivistlerinden olduğu tespit edilen Breza Race ile Türkiye'ye seyahat kayıtlarının olduğu, muhtelif tarihlerde aynı saatlerde giriş-çıkış yaptıkları ve aynı otelde kaldıkları, yine Miodrag Mitic isimli kişinin de Breza Race ile Türkiye'ye seyahat ettikleri ve aynı yerde kaldıkları belirtildi.

Gezi olayları sırasında ise Slobodan Djinovic, Jelena Djinovic, Breza Race, Kristic Bojana Markovic, Sham Elkwashassayad ve Geric Aleksandra isimli kişilerin Antalya'da bir otelde kaldıkları belirtilen iddianamede, yine OTPOR/CANVAS aktivisti olduğu tespit edilen Miljenko Dereta'nın, Dubravka Velat Derta ve Zarka Dılas adlı kişilerle Beşiktaş'ta bir otelde konakladığı, aktivist Aleksandar Maric'in de Türkiye'ye birden çok seyahatinin bulunduğu, bu seyahatlerden bir kısmının Breza Race ile aynı gün gerçekleştiğine işaret edildi.

OTPOR/CANVAS'ın lideri, kurucuları ve aktivistlerin Türkiye'ye birlikte seyahat etmeleri, aynı otelde kalmalarının, söz konusu şahısların OTPOR/CANVAS örgütünün faaliyetleri kapsamında birlikte hareket ettiklerini gösterdiği vurgulanan iddianamede, söz konusu kişilerin uçuş ve konaklama bilgileri ile bazılarının giriş-çıkış fotoğraflarına da yer verildi.

OTPOR yöneticisi İvan Maroviç ve eşinin 30 Ağustos 2013'te Atatürk Havalimanı'na giriş yaptıklarına dair görüntülerin de bulunduğu iddianamede, yine CANVAS'ın kurucularından Slobodan Dijinovic'in 28 Haziran 2013 tarihi de dahil olmak üzere 3 yıl içinde 9 kez Türkiye'ye giriş yaptığı ve 28 Haziran 2013'te Canvas Üniversite Direktörü dahil 5 kişinin de aynı tarihte Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtildi.

İddianamede, olayların yaşandığı dönemde OTPOR ve CANVAS hareketinin birçok yöneticisi ve çalışanının Türkiye'ye birçok kez ve yoğun şekilde geldiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA