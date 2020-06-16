Terörle mücadelede yurt içi ve sınır dışı operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

Van Çaldıran Tendürek kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Teröristlerin silah ve mühimmatları da ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor.