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Van kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Van Çaldıran Tendürek kırsalında, düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadelede yurt içi ve sınır dışı operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.
Van Çaldıran Tendürek kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Teröristlerin silah ve mühimmatları da ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanlığı terör operasyonuSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 08:11
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