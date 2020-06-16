Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da sis kazaya neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Sabah erken saatlerde İstanbul’da etkili olan sis, Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, E-5 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.
İddiaya göre, Haliç Köprüsü E-5 Karayolu üzeri Ankara istikametinde, Mehmet Şimşirgil idaresindeki 34 KP 6500 plakalı otomobil sisten dolayı arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ZA 873 plakalı otomobilin çarpması sonucu bariyerlere sıkıştı.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 1 kişiyi ambulansa alarak tedavi etti.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol belediye ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı.
Köprü üzerinde bir süre trafik oluştu.
Etiketler: İstanbul sis istanbul sis trafik Kazası Haliç KöprüsüSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 07:18
Son Haberler
- 07:44
- 07:35
- 06:52
- 06:30
- 06:19
Sıradaki Haber
İstanbul'da 'yeni normal' denetimi: 3 işletmeye ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz