İddiaya göre, Haliç Köprüsü E-5 Karayolu üzeri Ankara istikametinde, Mehmet Şimşirgil idaresindeki 34 KP 6500 plakalı otomobil sisten dolayı arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ZA 873 plakalı otomobilin çarpması sonucu bariyerlere sıkıştı.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 1 kişiyi ambulansa alarak tedavi etti.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol belediye ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı.

Köprü üzerinde bir süre trafik oluştu.